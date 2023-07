GdS – Tre club di Serie A si contendono Alessio Zerbin. Il Lecce al momento in pole

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Alessio Zerbin. Secondo il quotidiano Zerbin potrebbe lasciare il Napoli quest’estate per cercare più opportunità di gioco nella Serie A. Nonostante abbia avuto poco tempo in campo la scorsa stagione, ha comunque vinto il titolo italiano e ora è pronto per una nuova sfida. Diversi club della Serie A, come Empoli, Bologna e Lecce, sono interessati a lui. Il club giallorosso sta facendo tutto il possibile per garantirsi le sue prestazioni.