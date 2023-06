Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, potrebbe presto sfumare un obiettivo per la difesa del Napoli. Kevin Danso, fino a pochi giorni fa uno dei primi nomi in lista per sostituire Kim, è vicino al rinnovo con il Lens fino al 2026. Sul giocatore, oltre al Napoli c’è anche il Milan, ma c’è grande ottimismo per il rinnovo e il Lens non vorrebbe comunque privarsi dell’austriaco in questa sessione di mercato.