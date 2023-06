CdM – Veiga obiettivo molto difficile: Liverpool e Chelsea sulle sue tracce

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta mostrando un forte interesse per Gabri Veiga, giovane talento spagnolo di 21 anni che gioca nel Celta Vigo (con una clausola rescissoria di 40 milioni). Sebbene abbia grandi potenzialità e margini di miglioramento, è ancora incerto se sia disposto a trasferirsi in un altro campionato. Liverpool e Chelsea vogliono il calciatore e offrono un ingaggio di almeno 5 milioni di euro, gestito da uno dei procuratori più influenti del calcio mondiale, Pini Zahavi. Non sarà facile per il Napoli competere con queste offerte nelle prossime settimane.