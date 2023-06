Ritiri Napoli, ecco tutte le date dei raduni degli azzurri

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato le date dei due ritiri dei giocatori del Napoli: Dimaro e Castel di Sangro. Il club, come da lui testimoniato durante il giorno della presentazione di Rudi Garcia, ha rifiutato diversi inviti per tornei fuori dall’Europa proprio per concentrarsi sul Trentino e l’Abruzzo.

Le date sono adesso ufficiali: sarà possibile assistere agli allenamenti degli azzurri dal 14 al 25 luglio presso Dimaro, a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. I giocatori si riuniranno anche in raduno il 12 luglio a Castel Volturno per le visite mediche, 2 giorni prima della partenza per il Trentino.