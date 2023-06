Milan, Maignan non rinnova: due big di Premier su di lui

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Mike Maignan, legato ai rossoneri fino al 2026 ma nel mirino di importanti club europei. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Manchester United e Chelsea sono in prima fila per il forte portiere francese. Maignan, dal canto suo, secondo alcuni rumors provenienti da Parigi, non ha intenzione di rinnovare con il Milan dopo l’addio burrascoso di Maldini. Per attirare l’interesse dei dirigenti rossoneri e convincerli ad avviare una trattativa, comunque, servono come minimo 70 milioni.