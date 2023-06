De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di Rudi Garcia. Queste le sue parole: “Non è stato un casting molto lungo, è durato 11 giorni. Subito dopo la festa scudetto ho iniziato ad occuparmi di questa situazione. Dovevo trovare un allenatore in grado di giocare col 4-3-3. Ho visto che Rudi era arrivato due volte secondo in Serie A e ho capito che fosse giusto per la nostra squadra“.