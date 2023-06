Roma – ADL su Berlusconi: “Imprenditore con la i maiuscola”

Nel corso dello speciale Tg2 dedicato a Silvio Berlusconi, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue parole: “Berlusconi è stato un precursore degli anni anni ’80 che sono stati una sorta di secondo boom economico per l’Italia che veniva da un periodo nero. È riuscito a far riscoprire agli italiani la positività, finché a un certo punto è dovuto scendere in campo per difendere quello che ha creato. L’ho sempre visto come un imprenditore con la “i” maiuscola. E tutto quello che ha fatto prima attraverso il suo intuito è prioritario rispetto a quello che è è stato fatto dopo”.