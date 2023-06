Venerato: “Galtier un fratello maggiore per Osimhen, sarebbe un nome gradito per lui”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato dell’ipotesi Galtier come nuovo tecnico del Napoli ai microfoni di 1 Football Club: ” Galtier è stato un fratello maggiore per Osimhen e non aggiungo altro. Victor è un professionista è non porrebbe di certo veti. Credo anzi che sia un nome molto gradito al nigeriano. La scelta del tecnico, in ogni caso, spetterebbe a De Laurentiis, il quale è pronto a raccogliere oneri e onori. Rispetto agli anni passati, il Presidente è meno incline ad ascoltare i consigli di chi lo circonda, volendo decidere in autonomia il futuro della panchina azzurra”.