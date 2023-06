Anguissa: “Sono contento per i tifosi. Futuro? Ho un contratto con il Napoli”

Frank Anguissa ha rilasciato un intervista al “Marca”, il quotidiano d’informazione sportiva con maggior tiratura in Spagna. Il centrocampista ha parlato della stagione al Napoli e del suo futuro in maglia azzurra, raccontando anche della sconfitta in Champions.

Riguardo i tifosi: “Sono molto contento per me e i tifosi, meritavamo lo Scudetto che già avevamo sfiorato. A Napoli vivono per il calcio e ci hanno sostenuto sempre”.

Sul suo futuro e su quello della panchina: “Ho un contratto con il Napoli, farò quello che decide la società. Sono in una grande squadra e ci sto bene: poi, tutto può succedere. Sono triste per l’addio di Spalletti. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. Ciò che ha fatto resta ed è incredibile”.

Poi l’eliminazione in Champions League: “Eravamo arrabbiati, furiosi e tristi perché è sfumata l’opportunità di essere in finale. Ci dispiace, potevamo fare di più”.