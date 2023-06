Iacomino, talent scout, dice di essere sicuro di sapere chi sarà il primo acquisto del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: il nome è quello di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell’Udinese che in questa stagione ha collezionato 5 gol e 4 assist in 37 partite. Secondo Iacomino, il centrocampista prenderà il posto di Ndombele e sarà il primo acquisto ufficializzato da De Laurentiis dopo aver trovato l’accordo per il nuovo allenatore.