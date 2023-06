Zielinski si emoziona: “Napoli mi ha amato tanto e io ho cercato di ripagare l’affetto”

Piotr Zielinski, tra i calciatori attuali del Napoli, è uno di quelli che vestono l’azzurro da più tempo. Proprio per questo, i tifosi sono molto affezionati a lui e viceversa. A Quarto infatti, è spuntato un bel murale raffigurante il centrocampista polacco. Sul proprio profilo Instagram, Zielinski ha voluto ringraziare i napoletani con una lettera d’amore.

Ecco le sue parole: “Eccomi qui a scrivere due parole per una delle cose più belle della mia vita… Napoli mi ha amato tanto come io a lei ho sempre cercato di dare il massimo in campo cercando di ripagare il vostro affetto. Ma mai e poi mai avrei pensato che un giorno sarei stato protagonista di un Murales così importante!!. In primis vorrei ringraziare le persone che hanno permesso questo, ringrazio tanto mia moglie e la mia famiglia e soprattutto i miei amici che hanno permesso che tutto questo si potesse realizzare!! Vi voglio bene tanto!!”.

“Voglio ringraziare anche tutte quelle persone che hanno collaborato anche solo per 5 minuti a questa opera d’arte dalla prima all’ultima, in fine voglio ringraziare la città di Quarto che mi ha accolto sempre amore facendomi sentire a casa dal primo giorno in cui ho messo piede qui… Grazie ancora”,