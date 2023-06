La Gazzetta – Potrebbe prendere quota il nome di Benitez, la situazione

Aurelio De Laurentiis sta valutando le opzioni per il nuovo allenatore dopo il fallimento del tentativo con Nagelsmann. La soluzione più probabile sembra essere Vincenzo Italiano, ma ci sono ostacoli da superare perché è legato alla Fiorentina e De Laurentiis non vuole danneggiare i rapporti con Commisso e Ramadani.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il numero di candidati per la posizione si è ridotto notevolmente, dando maggiore concretezza all’idea che porta a Rafael Benitez. Il tecnico spagnolo ha già guidato con successo il Napoli in passato e gode di un rapporto ottimo con il proprietario del club. L’ex allenatore dell’Everton cerca garanzie, ma la sua esperienza vincente potrebbe influenzare la decisione di De Laurentiis. Tuttavia, le probabilità di Sergio Conceiçao si riducono poiché è ancora legato al Porto e richiederebbe il pagamento di una clausola da 10 milioni di euro per essere liberato.