Il Quotidiano Sportivo riporta che Inter e Milan avrebbero quattro obiettivi di calciomercato in comune, tra cui Matei Retegui (Tigre), Tommaso Baldanzi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Lois Openda (Lens). La notizia è stata pubblicata oggi in edicola. Tutti giocatori molto giovani e molto forti che potrebbero far al caso di entrambi. Ricordiamo che le due milanesi hanno un altro obiettivo comune: la Champions League.