Il Milan ha annunciato che Rafael Leao firmerà un nuovo contratto fino al 2028, respingendo così l’interesse di club come il Chelsea, che l’estate scorsa aveva messo sul piatto i cartellini di Christian Pulisic e Hakim Ziyech per convincere il Milan a cederlo. I rossoneri non erano d’accordo con la proposta degli inglesi e richiedevano il pagamento della clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Secondo The Athletic, nonostante i Blues stiano esplorando altre opzioni, potrebbe esserci ancora la possibilità di un ritorno di Leao al club londinese, con l’intenzione di pagare la nuova clausola da 175 milioni inserita nel suo contratto con il Milan.