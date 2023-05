Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima di Napoli-Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono molto felice per quello che stiamo passando. Porterò i festeggiamenti con me. In questo momento sto cercando di godermi il momento poi con calma penseremo al futuro. Sono qui da 8 anni, abbiamo cambiato tanti giocatori e fossi nei tifosi non sarei preoccupato per il futuro”.