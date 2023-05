Dopo il pareggio in casa contro la Salernitana, il Napoli ha dovuto rimandare la festa scudetto. La squadra di Spalletti non riesce più a brillare come settimane fa e ad evidenziarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano, infatti, facendo un’analisi della partita, ha sottolineato in particolar modo la difficoltà degli azzurri nel trovare alternative nella fase di sviluppo. Inoltre, muove una critica a Kvaratskhelia, che spesso tende a strafare con le sue giocate.