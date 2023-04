Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Milan ai microfoni di Sky.

“Dobbiamo essere un Milan di grande livello. Non possiamo gestire la partita, dobbiamo giocare da Milan. Cambierete qualcosa? In costruzione cercheremo di prenderci dei vantaggi. Gestire la palla servirà per far lavorare il Napoli. Come stanno i suoi giocatori? Sono concentrati ma sereni, è il nostro modo di stare insieme e lavorare. In questo senso ci aiuta anche la gioventù”.