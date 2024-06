Marrucco: “Il Napoli con Conte avrà due vantaggi. Su Lukaku..”

Fulvio Marrucco, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Sportitalia:

“Conte al Napoli avrà un impatto molto forte, sia considerando lo spessore dell’allenatore, che quello del personaggio, ma tutto andrà messo in relazione a quanto successo in questa stagione, senza dimenticarlo. Detto ciò, il Napoli avrà però due vantaggi. La possibilità, come è accaduto quando arrivò Benitez, di attrarre giocatori importanti attraverso il nome del tecnico, e di non fare le coppe”.

Ha inoltre aggiunto:

“La stagione di Lukaku non è stata esaltante, ma il suo meglio lo ha dato proprio con Conte. E’ da vedere, da tifoso l’ideale per me sarebbe l’Osimhen di due anni fa. Per quanto riguarda la società, nel momento in cui scegli Conte, sai che devi fare un passo indietro. Non ci saranno problemi quindi. Poi Conte porta uno staff di alto rango, con uno che ha fatto la storia del calcio italiano come Oriali“.