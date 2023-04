Giuntoli a Sky: “Contenti del rientro di Osimhen. Non abbiamo mai pensato di prendere Ronaldo in estate”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Sky per parlare di Napoli-Milan.

“Il ritorno di Osimhen? Siamo contenti del suo rientro. Non sappiamo quanto ce ne avrà, ma sa andare oltre, perciò speriamo riesca a giocare tutta la partita. Le scelte di Spalletti? Mario Rui ha qualità nel palleggio e ci può dare tanto, lo dimostra il suo numero di assist. Può essere determinante. Ndombele era fresco perciò oggi si può puntare su di lui ed Elmas ha fatto bene a gara in corso. Il mister sta allenando Politano e Lozano. L’italiano è meno verticale e più palleggiatore perciò credo che abbia fatto questa scelta. Scelta giusta non prendere Cristiano Ronaldo in estate? Non ci abbiamo mai pensato, avevamo dei parametri da rispettare. Poi abbiamo pensato di poter stupire con un gran gruppo di grandi ragazzi. Sta già pensando al futuro? Credo che la forza di un club sia la lungimiranza, non credo manchi chi non pensa al futuro. Quel che conta è godersi cosa sta accadendo adesso e vogliamo goderlo fino in fondo”.