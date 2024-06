Di Lorenzo bandiera? La stangata di Collovati: “Non è Bergomi o Maldini”

Il campione del mondo Fulvio Collovati è intervenuto a Radio Fuori Campo per analizzare la situazione di Giovanni Di Lorenzo.

Ecco le sue parole: “Le bandiere c’erano nel passato, adesso i calciatori sono figli di questa generazione, di questo periodo: hanno il manager, il procuratore…”.

Poi Collovati ha continuato: “Una volta ti gestivi e andavi a discutere con la società; eri di proprietà della società, mentre adesso ti senti proprietario di te stesso e, come tale, vuoi decidere tu il tuo futuro. Se c’è qualcosa che non va bene, nel giro di un anno cambi idea. Quando i giocatori erano realmente di proprietà del club, anche se le cose non andavano bene, era sempre il presidente a stabilire il tuo destino. Dubito fortemente che ci saranno i Maldini, i Baresi, i Bergomi ed altri uomini che resteranno vent’anni nella stessa squadra”.