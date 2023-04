Giuntoli a Infinity+: “Dobbiamo pensare al campo e fare la storia. Kvaratskhelia? Ha tanti anni di contratto”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Milan ai microfoni di Infinity+.

“Siamo orgogliosi di essere qui, stiamo per giocarci l’accesso alla semifinale di Champions. Il Milan parte in vantaggio di un gol e per le nostre due assenze. Noi però non dobbiamo pensare a cosa è successo, ma al campo e fare la storia. Kvaratskhelia? In questo momento ha tanti anni di contratto, abbiamo un modo di lavorare di grande rapporto con gli agenti e i nostri calciatori. In avanti ci sarà modo, ma noi pensiamo al campo. È un calciatore importante e lo ha dimostrato. Può fare anche il centravanti, ma ora pensiamo a cosa è oggi e non al passato. Che ci faccia vincere lui o un altro conta poco, oggi conta il noi. Abbiamo fatto la Champions 6 anni e vinto tante partite fantastiche in questi 8 anni. Anche oggi c’è una grande atmosfera, ma oggi ha un sapore diverso perché si può fare la storia. Il clima e l’importanza della partita ne faranno una serata speciale”.