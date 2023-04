Sosa sulla partita col Milan: “Con Haaland in campo non sarebbe cambiato niente”

Il Pampa Sosa ha parlato ai microfoni di Delietta gol trasmissione in onda su Prima Tv. Ecco le sue parole: “Dal 15 agosto quando è iniziato il campionato il 2 aprile abbiamo visto per la prima volta una squadra superare il Napoli in tutti gli aspetti. Nelle altre sconfitte don l’Inter il Napoli poteva portare a casa un pareggio, con la Cremonese meritava di vincere, mentre con la Lazio è stata superata tatticamente ma anche lì poteva starci un pareggio. Invece in quest’ultima partita il Milan è riuscito a fare in 90 minuti quello che il Napoli ha fatto per tutto il campionato. Il Milan si è concentrato soltanto su questa partita. Parlare di incidente di percorso non mi pare giusto perché il Napoli è stato totalmente superato. C’è da dire grande Milan e fargli i complimenti anche perché con le posizioni di Bennacer e Brahim Diaz ha sorpreso tutti.

Osimhen è il miglior calciatore del calcio italiano e tra i primi cinque in Europa ma anche se ci fosse stato Haaland al centro dell’attacco il Napoli con il Milan avrebbe perso lo stesso, ha sbagliato tutto il Napoli. Hanno corso il 30% in meno rispetto al solito. La postura di Di Lorenzo sul goal è la conseguenza della giocata di Brahim Diaz che ha spiazzato tutti e ha perso il tempo”.