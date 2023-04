Verso le ore 12, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è recato in prefettura. Probabile l’incontro con il Prefetto per poter parlare di quanto accaduto nel corso di Napoli-Milan con il tifo organizzato, oltre che della questione stadio. In seguito, si sono recati nel luogo anche Alessandro Formisano, head of operations della società e il sindaco Gaetano Manfredi. Dunque, al tavolo di discussione potrebbe esservi anche la prossima festa scudetto in città.