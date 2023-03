Brambati: “Sarebbe grave se Osimhen saltasse la Champions, anche se è comunque sostituito molto bene”

L’ex calciatore e oggi procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà dell’infortunio di Victor Osimhen. Per l’ex giocatore sarebbe un grande problema per gli azzurri se il nigeriano non dovesse giocare in Champions, anche se Simeone ha fatto molto bene. Queste le sue parole: “Sarebbe grave se Osimhen saltasse la Champions, il Napoli dovrebbe fare a meno di uno dei giocatori più importanti, un punto di forza della squadra. Comunque è sostituito benissimo perché Simeone ha fatto grandi cos. Logico che Osimhen ha dimostrato di avere un grandissimo spessore. Anche se il Napoli in campionato dovesse perdere non succede nulla, il problema è la Champions”.