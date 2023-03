Ruggiero: “Iniziata scansione delle nuove maschere di Osimhen, una sarà per la festa Scudetto”

Ai microfoni di Raffaele Auriemma, nel corso di Radio Crc è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, specializzato in chirurgia tecnologica. Il dottore è autore della maschera indossata da Osimhen, e ha parlato delle nuove maschere che indosserà il nigeriano al ritorno in campo. All’attaccante ex Lille verranno realizzate due nuove maschere, di cui una molto speciale, perché sarà indossata nel giorno della vittoria matematica del tricolore per gli azzurri. Queste le sue parole: “Abbiamo cominciato adesso a rifare la maschera, stamattina abbiamo fatto la scansione e la produzione comincia oggi. Non so come abbia fatto a perdere l’altra maschera, martedì o mercoledì riceverà due nuove maschere o di più. Una sarà per il primo periodo e sarà personalizzata con la sua firma e le sue iniziali, mentre la seconda è più importante, la indosserà il giorno in cui il Napoli vincerà matematicamente lo Scudetto, infatti ha lo Scudetto sopra. La maschera sarà quasi identica, lavoriamo al decimo di millimetro, i cambiamenti saranno impercettibili. Le linee di taglio saranno più o meno uguali, poi si deciderà col dottor Tartaro e il dottor Canonico, loro vedono in anteprima il progetto 3D. Abbiamo la possibilità grazie ai nostri software di vedere come verrà il lavoro, dopo averla finita facciamo dei ritocchi, ma la chiave di volta è quando la indossa il calciatore. Il percorso non è una passeggiata, richiede un lavoro serio e fatto bene, Osimhen ci ha portato una grande notorietà in tutto il mondo. I tifosi devono stare tranquilli, metteremo i superpoteri anche nella maschera nuova, riusciamo a replicare anche quelli”.