Problema al naso per Meret. Il portiere del Napoli dopo il colpo ricevuto nell’ultima partita di campionato con il Torino, sente ancora dolore ed ecco che è stata progettata per lui una mascherina protettiva in stile Osimhen. Realizzata da Ortopedia Ruggiero, verrà indossata dall’azzurro già dall’impegno di stasera contro l’Inghilterra.

La foto: