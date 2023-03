Simeone: “Il momento me lo sto godendo a pieno, stiamo alimentando questo grande sogno!”

Giovanni Simeone era presente insieme alla Val di Sole e il Trentino alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli :

“Bisogna sempre alimentare questo sogno. E’ da piccolo che volevo arrivare fin qua e ora mi godo il momento. Per me è un sogno stare qua e sono sicuro che vorrei di più perché mi alleno sempre per migliorare e arrivare sempre più avanti. Siamo contenti di poter fare quest’esperienza nuova e ovviamente poter raccontare poi le stesse cose che hanno raccontato a noi. I sogni bisogna alimentarli ogni giorno. Ho sempre sognato di arrivare in Champions League, mi hanno dato la grande possibilità di farlo col Napoli e ora voglio di più”.