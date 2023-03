CdS – Kvara stupisce anche fuori dal campo, svelato cosa ha fatto

Riconosciuto come uno dei giocatori più talentuosi del calcio europeo, Khvicha Kvaratskhelia riesce a stupire sia dentro che fuori dal terreno di gioco.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul georgiano, raccontando un po’ della sua vita oltre il pallone.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante esce poco e finora ha visitato soltanto Pompei, la Costiera e Procida. Non ci sono state ancora tappe a Capri, Ischia e Sorrento, come di consueto fare. Niente passeggiate in centro e visita al murales di Maradona. La sua principale destinazione è Castel Volturno, dove inizialmente aveva scelto di vivere per essere più vicino al centro sportivo. Poi, causa furto, ha preferito trasferirsi a Posillipo.

Un atteggiamento che esalta ancor di più la voglia del giocatore di rimanere focalizzato sugli obiettivi della squadra.