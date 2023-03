CdM – Napoli: che colpo Kvaratskhelia! Ecco quanto vale oggi

Il suo gol contro l’Atalanta ha lasciato tutti a bocca aperta. Khvicha Kvaratatskhelia è sempre più una stella di questo Napoli, in grado di far sognare l’intero popolo partenopeo e non solo.

Un colpo da 10mln di euro, portato a casa da Cristiano Giuntoli che aveva trovato “un fenomeno che nessuno conosce”. Ora, però, il talento georgiano è sotto gli occhi di tutti e oggetto di desiderio di tante big del calcio. Se prima il suo valore sul mercato era più basso sia per la situazione guerra che per la mancata conoscenza del giocatore, adesso è dieci volte quello iniziale.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si parla di 100mln di euro. Una cifra destinata ad aumentare, visto che l’attaccante resterà ancora in azzurro con la società che respingerà qualsiasi offerta almeno per questa estate.