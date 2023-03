Pià: “Napoli-Atalanta sarà un match molto intenso”

L’ex attaccante di Napoli e Atalanta Inacio Pià è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Napoli-Atalanta. Ecco cosa ne pensa:

“Credo che la partita di sabato con l’Atalanta sarà un bel match, sarà una partita di grande spessore e intensità importante. È chiaro che gli obiettivi sono diversi: il Napoli è in cima alla classifica da tempo ma l’Atalanta vuole rientrare in corsa per l’Europa. Sono d’accordo sul fatto che Osimhen-Kvaratskhelia sia una delle coppie d’attacco più belle d’Europa. In questo momento in Italia non ci sono giocatori così determinanti. In Europa è una coppia di livello assoluto ed il Napoli è ancora in Champions, lo deve anche a loro che, tra l’altro, stanno facendo sognare tutti i tifosi del Napoli”.