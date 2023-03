Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Abbiamo esaurito il serbatoio degli aggettivi per il Napoli. Questa squadra ha abbattuto pure i superlativi, non troviamo più termini adatti nel vocabolario. C’è anche chi dice che il campionato andrebbe sospeso per manifesta superiorità degli azzurri, ma il bello dello sport è una narrazione continua”.