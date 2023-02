Sindaco Manfredi: “Il comune accetterà questa statua quando tutto sarà chiarito”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato della questione statua a Teleclub Italia: “Questo è un tema molto delicato. Oltre alle posizioni dell’artista, che non è al corrente dei retroscena sulla statua, c’è un’inchiesta della magistratura, richieste di rinvio a giudizio su come questa statua sia stata ordinata, chi l’ha pagata etc. Dobbiamo separare il rispetto per la memoria di Maradona con quelle che sono delle zone d’ombra e quindi il Comune accetterà questa statua quando tutto sarà chiarito. Oggi la situazione non è chiara, ci vuole prudenza per ora. Aspettiamo che il corso della giustizia farà il suo percorso”.