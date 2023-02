Gazzetta – Olivera al posto di Mario Rui contro la Lazio: ulteriore occasione per l’uruguaiano

Mathias Olivera dovrà sostituire lo squalificato Mario Rui dall’inizio contro la Lazio.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex Getafe potrà ancora una volta giocarsi alla grande le sue carte dopo le ultime ottime prestazioni da titolare contro Sassuolo ed Eintracht. Intanto, in casa Napoli, si continuano a monitorare le condizioni fisiche della squadra, con la sola indisponibilità dell’infortunato Raspadori: “Luciano Spalletti e il suo staff valutano con attenzione le condizioni fisiche dei singoli che, a parte l’infortunato Raspadori, stanno tutti bene. Un cambio sarà obbligato, perché Mario Rui sarà squalificato e dunque al suo posto ci sarà l’uruguaiano Olivera. Per il resto non sono attesi molti cambiamenti”.