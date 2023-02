CdM – Napoli si prepara alla festa, ma Spalletti non si lascia andare

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si è dimostrata all’altezza di ogni difficolatà. Infortuni, soste ed espulsioni non hanno arrestato la sua marci all’obiettivo finale. Sono 18 i punti di vantaggio sulle seconde, sono 14 le partite che mancano alla fine di questo campionato, ma sono 8 le vittorie che servono al Napoli per aggiudicarsi il titolo tanto ambito.

Napoli si prepara alla festa, bandiere azzurre, maglie fresche di stampa, colore ed emozione, ma Luciano Spalletti vola ancora basso: “Niente festeggiamenti anticipati. Il tecnico ha rivelato il forte desiderio di vedere la città impazzire di gioia ma non ha assolutamente intenzione di mollare. Pasticcini e champagne si tireranno fuori ma solo al momento opportuno. Il mister, malgrado il +18, mantiene compostezza e chiede massima concentrazione. Vuole spingere sempre forte sull’acceleratore per spazzare via anche qualsiasi speranza avversaria così da potersi dedicare anche completamente alla Champions League. Step by step e il prossimo obiettivo è vincere le gare interne con Lazio e Atalanta“. Si legge sul quotidiano.