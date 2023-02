Taccola: “Il Napoli ha buone possibilità in Champions League. Sorpreso da Kim e Kvara”

Mirko Taccola, ex calciatore ed oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Parere sulle partite di Champions? Ho visto qualcosa, devo ammettere che il Napoli ha buone possibilità anche in Champions. Non potremmo nemmeno parlare di outsider, ma di vera e propria squadra da battere. Se riuscisse a dare continuità di prestazione anche in coppa sarebbe dura per le avversarie. Gioco di Spalletti moderno ed allenante per le partite internazionali? Il possesso palla aiuta a subire meno gli avversari. È la strategia un po’ di tutti, seppur con risultati diversi. Il Napoli è una squadra davvero forte tecnicamente, ed in tutti i reparti. Ciò le consente di gestire in modo eccelso la palla, a differenza di altri club. Kvaratskhelia, Kim, Osimhen e Lobotka: chi l’ha impressionata maggiormente? Kim e Kvara, anche perché sono arrivati da semi-sconosciuti e tra lo scetticismo generale. I due citati erano chiamati a sostituire giocatori davvero importanti, colonne del passato come Koulibaly ed Insigne, un compito che poteva pesare mentalmente. Lobotka e Osimhen, invece, li conoscevamo abbastanza bene, seppur cresciuti tanto nell’ultimo anno”.