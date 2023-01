Mattino – Simeone: “Notte bellissima, non ero al meglio ma ho dato tutto…”

Autore del gol che ha regalato la vittoria al Napoli, Giovanni Simeone ha espresso tutta la sua felicità per il successo conquistato dall’intera squadra.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal Cholito: “Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti e contro una squadra così forte la paghi. Alla fine è venuta fuori una cosa incredibile. Sono contento. Questo gruppo è bellissimo anche fuori dal campo”.

E ancora: “Non mi sentivo molto bene, ma ho provato a dare tutto e ho fatto la cosa più bella che potessi. Non avevo più forze alla fine. Entrare nella ripresa non è facile, non hai il ritmo dei titolari, ho provato a fare il massimo e alla fine è venuto anche Spalletti da me. Il +13 significa che sono arrivati tre punti importanti, dovremo dimostrare che meritiamo ogni volta, faremo così ogni partita”.