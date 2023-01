Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del post partita di Napoli-Roma.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne riporta alcune parole: “Abbiamo avuto poco coraggio di costruire e far girare la palla, poca qualità, di solito ne abbiamo di più. Non si può sempre far giocare i soliti, dimenticando il lavoro settimanale e guardando l’impegno degli altri. Quando eravamo senza Osimhen, Simeone e Raspadori ci hanno consentito anche di passare il turno in Champions“.