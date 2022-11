Roma – Mancini: “Brutto chiudere così, loro ci hanno messo in difficoltà…”

L’edizione odierna del Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciare da Roberto Mancini durante il post partita di Austria-Italia.

Il tecnico della Nazionale si è soffermato sulla prestazione della squadra azzurra, esprimendo il suo rammarico per la sconfitta subita: “Nel primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà e ci hanno fatto soffrire col pressing. Nel secondo siamo andati bene, ho visto un’ ottima squadra. Ci è mancato il gol per un po’ di sfortuna e poca precisione. Molto meglio rispetto ai primi 45′, nei quali abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti, la squadra era troppo lunga per andare a pressare e questo ci ha penalizzati”.