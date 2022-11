Il Mattino, il giornalista che ha intervistato il papà di Kvara: “C’è una frase che mi ha colpito”

A “Radio Punto Nuovo” è intervenuto Bruno Majorano, colui che ha intervistato il papà di Kvara , e così ha parlato della sua intervista:“Kvaratskhelia senior ha un carattere molto simile a quello del figlio. C’è una frase che mi ha colpito, quando dice: ‘Prima mi riconoscevano perché ero Badri Kavaratskhelia, ora perché sono il papà di Khvicha’. La loro è una famiglia molto unita, nata e cresciuta nel segno del pallone. Kvaratskhelia ha avuto il padre ed il nonno calciatori, adesso tocca a lui raccogliere questa eredità. Se Kvara sia già tra i più grandi della storia del Napoli? No, non ancora. Deve vincere almeno qualcosa, mettersi una medaglia al collo. Quello è il requisito minimo per poter entrare nell’Olimpo all-time della storia del Napoli”.