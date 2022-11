Biasin: “In questo momento si fa difficoltà a trovare un difetto al Napoli”

Fabrizio Biasin, giornalista vicino alle vicende dell’Inter, ha parlato del Napoli ai microfoni di Canale 21: “Questa squadra fa impressione, non era prevedibile a inizio campionato. Il Napoli non vince per caso ma perché lo merita, prendete ciò che è successo a Bergamo: è andato sotto ma in 10 minuti ha recuperato il risultato. In questo momento si fa fatica a trovare un difetto alla squadra, dire che bisogna aspettare gennaio significa fare un grande complimento agli azzurri. L’errore da non commettere in questo momento sarebbe quello di alzare le aspettative, bisogna mantenere la calma”.

Spalletti? “E’ un allenatore che ottiene sempre il risultato prefissato a inizio stagione, questa è una cosa che gli viene poco riconosciuta”.

Napoli snobbato in Italia? “Se io fossi in Spalletti ne sarei contento, l’importante non è parlare ma fare i fatti in campo. Della squadra azzurra hanno trattato anche testate internazionali come il New York Times“. Ha concluso il giornalista delle pagine sportive di Libero Fabrizio Biasin attraverso le frequenze di Canale 21.