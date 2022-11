Risultati Serie A. Milan-Fiorentina. Primo tempo sottotono per gli uomini di Pioli, che riescono ad andare in vantaggio dopo 90 secondi grazie ad un gran gol di Leao. La Fiorentina è ben messa in campo e si vede. Prima Biraghi centra il palo, e pochi minuti dopo Barak trova il gol del pareggio, con un tiro che dopo una serie di deviazioni si insacca in rete. 1-1 al 45′!