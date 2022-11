Marolda: “Il Napoli si rammollisce, in quattro tradiscono Spalletti”

Il giornalista Ciccio Marolda commenta, attraverso il calciomercato.com, la vittoria del Napoli contro l’Udinese: “E undici. Undicesima vittoria consecutiva per il Napoli che consolida la sua prima posizione con 41 punti in 15 partite e che alla lunga sosta ci va con un vantaggio che, quando a gennaio si ricomincerà, sarà un handicap assai pesante per chi vorrà provare a rubargli lo scudetto. Vince, rivince, dunque, il Napoli, ma dall’Udinese riceve pure una lezione. Quella che non può abbassare la guardia manco per un minuto“.

Successivamente, aggiunge: “Sul rassicurante vantaggio di tre gol (Osimhen,. Zielinski ed Elmas), infatti, dopo i cambi, il Napoli s’ammoscia. Si distrae. Si rammollisce e l’Udinese in tre minuti fa due gol (Nestorovski e Samardizc) riaprendo incredibilmente la partita. Sarebbe stata una beffa, certo, ma il rischio il Napoli l’ha corso. Strana storia, però: i cambi che spesso sono stati la forza della squadra di Spalletti, stavolta tradiscono le attese, mentre i due gol bianconeri arrivano proprio da giocatori che erano in panchina“.