Primavera – Napoli-Sampdoria. Buon pareggio in extremis per gli azzurrini contro una diretta concorrente per la salvezza. Apre le marcature Bianchi per la Sampdoria. Nei minuti finali decisivo l’autogol di Tantalocchi. Azzurrini che raggiungono quota 12 pt in classifica, mentre la Sampdoria raggiunge quota 9 pt.