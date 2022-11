Napoli – La società azzurra invita i propri tifosi ad arrivare prima per la sfida con l’Udinese

Domani alle 15 il Napoli affronterà l’Udinese nella quindicesima giornata di Serie A. Considerato l’orario della partita e l’affluenza di tifosi che saranno presenti allo stadio la società invita i tifosi che domani saranno allo stadio ad anticiparsi il più possibile. I tornelli dello stadio saranno aperti dalle ore 12. Questo il comunicato del club: “In occasione della gara di Campionato contro la squadra dell’ Udinese, in programma alle ore 15:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 12:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico“.