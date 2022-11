Il Mattino – Sarà un Napoli-Empoli diametralmente opposto a quello dello scorso anno

Napoli-Empoli di questa sera sarà agli antipodi della sfida persa lo scorso anno al Maradona per 0-1 e alla disfatta in Toscana per 3-2.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui gli azzurri arriverebbero alla sfida in una condizione totalmente diversa. Primi in classifica, imbattuti e con un attacco super unito ad una difesa quasi inscalfibile: “In fuga per la vittoria. La capolista ci prova con una parola d’ ordine: dimenticare quel maledetto pomeriggio del 24 aprile. Alla larga dai paragoni, dalle rievocazioni, dalle nostalgie, dalla voglia di vendetta. Questa partita è tutta un’ altra storia. E non solo perché quel giorno il sogno scudetto naufragò per colpa di una rimonta-choc mentre oggi siamo soltanto alla 14esima giornata. La verità è che Napoli ed Empoli, stasera di fronte al Maradona (in campo alle

18,30), sono due squadre profondamente diverse da sette mesi fa. Molto diverse”.