Il quotidiano romano riporta le scelte di Mou valide per il match di stasera contro il Napoli. Ecco cosa scrive: «I dubbi sono stati sciolti quasi tutti. José Mourinho sembra deciso a riproporre lo stesso schieramento che, sei giorni fa, ha permesso alla Roma di rientrare da Genova con i tre punti in tasca. A cambiare sarà il tandem offensivo: sarà Zaniolo ad affiancare Abraham con l’obiettivo – comune – di tornare a segnare. Ieri il tecnico portoghese ha speso parole importanti per il numero 22 che, a causa della stangata ricevuta dalla Uefa, non potrà prendere parte alla trasferta in Finlandia fondamentale per passare il turno in Europa League.

Pellegrini, invece, arretrerà nuovamente a centrocampo, vicino a Cristante e ad uno tra Matic e Camara. Durante la rifinitura il serbo e il guineano sono stati provati entrambi, ma il classe ’97 sembra nuovamente favorito per iniziare il match dal 1′. A destra Zalewski è in vantaggio su Karsdorp e, almeno inizialmente, sostituirà ancora una volta l’olandese. Spinazzola invece riprenderà regolarmente il suo posto sulla corsia sinistra. Davanti a Rui Patricio invece, come di consueto, scenderanno in campo Mancini, Smalling e Ibanez».