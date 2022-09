Mediaset ha svelato la probabile formazione del Napoli messa in campo da mister Spalletti. Politano non al meglio così come Lozano, sulla fascia destra ipotesi Elmas dal 1′. Recuperato Demme ma siederà in panchina, El Cholito Simeone favorito su Raspadori per la maglia da titolare in attacco. Difesa confermata con Meret tra i pali e la coppia Rrahmani-Kim al centro.

Ecco la probabile formazione che scenderà in campo sabato contro il Torino: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Simeone, Kvaratskhelia.