Sabato ritorna la serie A che apre le danze con la sfida Napoli-Torino alle 15. I partenopei devono continuare la striscia positiva di vittorie per allungare sulle rivali in classifica, ma lo staff azzurro dovrà fare i conti con la stanchezza accumulata dai giocatori con le rispettive Nazionali. Infatti, per queste amichevoli sono partiti ben 15 giocatori: Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori e Zerbin con l’Italia; Kvaratskhelia con la Georgia; Lozano con il Messico; Mario Rui con il Portogallo; Rrahmani con il Kosovo; Elmas con la Macedonia; Olivera con l’Uruguay; Lobotka con la Slovacchia; Ostigard con la Norvegia; Zielinski con la Polonia; Kim con la Corea del Sud. Sono tornati malconci dalle amichevoli Lozano e Rrahmani, entrambi con noie muscolari da valutare e Politano con il problema alla caviglia accusato contro il Milan. Tutti i 15 partenopei convocati hanno collezionato in totale 2531 minuti di gioco, parecchi e troppi visti gli impegni importanti che dovrà affrontare il Napoli. Riuscirà mister Spalletti a trovare l’incastro giusto per evitare altri infortuni muscolari pesanti? Tutto da vedere e in fretta, perché il tour de force è alle porte e inizia sabato.