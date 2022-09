Alfredo Pedullà, oltre a svelare il retroscena su Navas e a svelare i motivi del suo mancato approdo, ha spiegato la strategia che il Napoli seguirà per i portieri.

Detto che per Navas non è ancora finita, Pedullà ha svelato il rebus relativo al rinnovo di Meret:

“Credo che in questi mesi il Napoli ridiscuterà il rinnovo di Meret, ma non un rinnovo quinquiennale; il Napoli credo presenterà un rinnovo annuale o anche biennale, fino al 2025, proprio poi per riprovarci per Navas a gennaio”.

Fonte: Pedullà.