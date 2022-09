Sky Sport, a poche ore dal match, fa il punto su Lazio-Napoli, partita valevole per la quinta giornata e test molto importante per valutare questo nuovo gruppo, reduce da una frenata inaspettata.

Come riporta Sky, Spalletti sta sciogliendo gli ultimi dubbi, ma ha in mente la formazione per stasera: in particolare, il mister sta pensando di lasciar fuori Kvara.

Al suo posto dovrebbe giocare Lozano a sinistra, con Politano a destra; per il resto, giocheranno i titolarissimi.

Questa la probabile formazione:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All.Spalletti.